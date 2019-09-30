الجمهور متغزلا فى فيفي عبده وابنتها: هى مين الأم ومين البنت

حرصت الفنانة عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبده، على نشر صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات، إنستجرام، وهى بجانب والدتها الفنانة فيفي عبده .



وعلقت عزة مجاهد على الصور قائلة: "أمى ربنا يخليكي ليا ويديكى الصحة وطول العمر ".



وظهرت عزة باطلالة تشبة والدتها ،وأرتداء بلوزة من الشيفون المكشوفة من الأكتاف ،ذات الألوان المبهجة المتداخلة،وتميزت بترك الشعر الأسود مندسل على الاكتاف ، مع وضع لمسات هادئة من المكياج البسيط.



وعلق الجمهور قائلين: "هى مين الام ومين البنت ".



عزة مجاهد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل مملكة الغجر مع المخرج عبد العزيز حشاد.