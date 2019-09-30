عميد ألسن عين شمس: نسعى لتخريج جيل جديد من المترجمين الأكفاء لسوق العمل

أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن إدارة الكلية لا تألو جهدا في تسخير جميع إمكانياتها الأكاديمية والمالية المتاحة لصقل خبرات ومهارات أبنائها الطلاب.



وقالت رشاد: "نحن نهتم بتوفير الجو العام المناسب الذي يعزز وضع الطلاب في استقبال المعلومات من أساتذة الكلية، بهدف إعداد جيلا جديدا من المترجمين الأكفاء قادرين على الخوض في سوق العمل بكفاءة".



وكانت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس قد قامت بجولة تفقدية بجميع مباني وقاعات المحاضرات بالكلية للوقوف علي مدى انتظام سير العملية التعليمية وتواجد السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقاعات التدريس، كما تابعت عن كثب عمليات الصيانة ولتنظيف لمباني الكلية، والوقوف على ما تحتاجه البنية التحتية من عمليات صيانة وتطوير.



وخلال جولتها قامت بالتحدث مع عدد من الطلاب للوقوف على أبرز متطلباتهم المرجوة وبحث إمكانية توفيرها على المدى القريب والبعيد، وأكدت على أن الطالب هو المنتج الرئيسي من العملية التعليمية داخل جدران الكلية، لذا فإدارة الكلية تولى اهتماما كبيرا بمتطلبات واحتياجات أبناء الكلية والعمل على سرعة توفيرها لهم.