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الأرصاد: استقرار فى الأحوال الجوية على جميع البلاد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:36 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهى عمرو
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا فى الأحوال الجوية على جميع البلاد، موضحًا أنه لا توجد أي ظواهر جوية الا الشبورة المائية فقط.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن الشبورة المائية تكون فى الصباح على شمال البلاد، و الطرق القريبة من المسطحات المائية و الزراعات.

وأشار عبد العال، إلى أن نسبة الرطوبة هى الأساس فى ظهور الشبورة، مؤكدًا أن نسبة الرطوبة فى الصباح تكون عالية على الشمال وتتراوح بين 80 أو 85، وفى القاهرة و الوجه البحري، تتراوح بين 70 لـ 75.

وأوضح عبدالعال، أن درجات الحرارة فى هذا الوقت من العام تكون معتدلة.
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