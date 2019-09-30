فيسبوك يمول اختراع جهاز لمساعدة المصابين بالشلل.. تفاصيل مثيرة

هل تخيلت يومًا وجود جهاز يمكنه معرفه ما تفكر به في الوقت الفعلي؟



يبدو الأمر وكأنه فكرة من فيلم خيال علمي لكنه لم يعد كذلك على الإطلاق فقد أصبح الأمر حقيقًيا بالفعل، حيث تمكن فريق من الباحثين بتمويل من شركة فيسبوك Facebook من القيام بذلك، وفقًا لـ "فوربس" نقلًا عما جاء في ورقة بحثية نُشرت في 30 يوليو في مجلة Nature Communications.



وبدأت مختبرات شركة فيسبوك التي تحمل اسم Facebook Reality Labs، وهي نظام بحث متقدم داخل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، العمل مع الباحثين في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو في عام 2017 لإثبات وجود فرضية قدمها العالم مارك شيفيليت، مدير البحوث في مختبرات فيسبوك.



وظل شيفيليت، وهو عالم في علم الأعصاب ومتمرس قديم في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز، يفكر في الربط بين أجهزة الكمبيوتر والعقل البشري طوال حياته ، وفقًا لما نشرته مدونة فيسبوك للتكنولوجيا.



ولكن في الماضي، شملت المحاولات دائمًا الروبوتات والأقطاب الكهربائية المزروعة جراحيا.



أما الآن، فقد حقق فريق بحث بقيادة جامعة ستانفورد في عام 2017 تقدمًا ملحوظًا في عمليات زرع المخ الصغيرة، حيث تمكنت إحدى المصابات بـ التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض محدد يسبب موت الخلايا العصبية التي تتحكم في العضلات الطوعية، بمساعدة واجهة كمبيوتر دماغية، من الإستجابة لـ سلسلة من الأسئلة والأوامر باستخدام تفكيرها فقط.



ويهدف المشروع الذي تعمل عليه مختبرات فيسبوك في الوقت الحالي إلى إنشاء جهاز قادر على فك تشفير الكلام في الوقت الفعلي، بمعدل 100 كلمة في الدقيقة.



وترى مجلة فوربس الأمريكية أن مثل هذه التطورات ستتيح للمشروع مساعدة الأشخاص المصابين بالشلل على تحريك المؤشر عبر لوحة مفاتيح بمجرد التفكير فقط.