روسيا تصدر حكما بالسجن بحق صيادين كوريين هاجموا حرس الحدود

قال مدير محكمة مدينة ناخودكا الروسية نيكولاي جينكو، اليوم الاثنين، إن السلطات الروسية أصدرت قرارًا بتوقيف صيادين من كوريا الشمالية في بحر اليابان، لمدة شهرين، كانوا قد تهجموا على حرس الحدود خلال توقيفهم.





وأضاف جينكو، في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "وفقًا للمواد المقدمة، تم إصدار قرار بتوقيفهم لمدة شهرين".





وأشار إلى أنه تم استدعاء القائم بأعمال سفير كوريا الشمالية إلى وزارة الخارجية الروسية، لشرح ملابسات هذه القضية، وتوضيح أن المحكمة اتخذت هذا القرار، كتحذير للآخرين لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.





واعتقلت السلطات الروسية في 17 سبتمبر الجاري أفراد طواقم سفينتين و11 قاربا صغيرا من كوريا الشمالية، مارسوا الصيد الجائر داخل المنطقة الاقتصادية الروسية في بحر اليابان، وتم توقيف 161 مواطنا من كوريا الشمالية، داخل المنطقة الاقتصادية الروسية في بحر اليابان.





من جانبه، أعلن ممثل من دائرة التحقيق في النقل التابعة للجنة التحقيق الروسية أن المحققين الروس أجروا استجوابا لكل حراس الحدود الروس المتضررين جراء هجوم صيادي السمك من كوريا الشمالية.





وأكد أن نتيجة المواجهة بين صيادي السمك وأفراد دائرة حرس الحدود إصابة 6 مواطنين كوريين شماليين بجروح مختلفة، وفيما بعد توفي أحدهم، كما أصيب 4 عسكريون من دائرة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في إقليم بريمورسك، بجروح مختلفة جراء هجوم شنه عليهم طاقم سفينتين كوريتين شماليتين في بحر اليابان.