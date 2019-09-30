تايوان : إغلاق الأسواق المالية والمدارس مع اقتراب الإعصار "ميتاج"

أعلنت السلطات في تايوان إغلاق الأسواق المالية والمدارس أبوابها اليوم الإثنين بسبب اقتراب الإعصار "ميتاج" من الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وذلك وسط تحذيرات من احتمالية حدوث فيضانات.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن شركات الطيران ألغت أكثر من 150 رحلة وسط تحذيرات من هبوب رياح تبلغ سرعتها 162 كيلومترا في الساعة ، مشيرة إلى أنه تم أيضا إلغاء خدمات العبارات وإغلاق عدة طرق رئيسية خوفا من وقوع انهيارات أرضية.

وقد أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات من احتمالية سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على العاصمة "تايبيه" ومدينة "كيلونج" الساحلية وغيرها من المقاطعات الشمالية، كما حث البحارة على توخي الحذر والحيطة للحفاظ على أرواحهم.

وقد تم وضع قرابة 12 ألف جندي على أهبة الاستعداد وسط مخاوف من الفيضانات العارمة المتوقع أن تضرب البلاد مع اقتراب الإعصار.