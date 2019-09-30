الأرصاد الجوية تقدم الشكر لـ صدي البلد لهذا السبب.. فيديو

تقدم الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بالشكر لقناة صدي البلد، ولجميع العاملين فيها.



وأضاف رئيس هيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن قناة صدي البلد تحقق نجاحات هائلة.



وفى نفس السياق تقدمت الإعلامية هند النعسانين بالشكر لـ رئيس هيئة الأرصاد الجوية على المعلومات التى يدلي بها عن الأحوال الجوية خلال الفترة الماضية.



وكشفت هند أن رئيس هيئة الأرصاد أوشك على بلوغة سن المعاش، ولذلك تقدمت له بالشكر على المجهود الذى قدمة فى السنوات الكثيرة الماضية كونة رئيس هيئة الأرصاد.