في الأسبوع الأول.. الفيلم الكرتوني Abominable يتصدر الـ بوكس أوفيس..فيديو

تصدر الفيلم الكرتوني Abominable لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس أوفيس لهذا الأسبوع محققًا إيرادات بلغت 20 مليونا و850 ألف دولار أمريكي.



تدور الأحداث حول فتاة مراهقة تكتشف وجود مخلوق اليتي الخرافي فوق سطح منزلها في مدينة شنجهاي الصينية وعليها أن تجتمع مع أصدقائها وتخوض معهم رحلة هدفها أن يعود إلى عائلته.



وتراجع للمركز الثاني فيلم Downton Abbey الذي حقق 14 مليونا و500 الف دولار أمريكي في الأسبوع الثاني من عرضه.



يسرد الفيلم قصة عائلة كراولي المالك الشهير الثري الذي لديه ممتلكات كبيرة في إحدى ضواحي الريف الإنجليزي في أوائل القرن العشرين ويستعد لاستقبال الملك جورج الخامس والملكة ماري في قصره.



