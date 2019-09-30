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اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تنفيذ مشروعي تطوير مثلث ماسبيرو ومنطقة سور مجرى العيون

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:20 ص
سور مجرى العيون
سور مجرى العيون
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آمنة عبدالعظيم
عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، والجهات ذات الصلة، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعى تطوير "مثلث ماسبيرو"، ومنطقة سور مجرى العيون.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض قرارات لجنة بحث التظلمات الخاصة بشاغلى منطقة "مثلث ماسبيرو"، وموقف تصميم شبكات المرافق الخاصة بمشروع تطوير المنطقة، وكذا الموقف التنفيذى للأبراج السكنية، المُخصصة لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء فى صب اللبشة قريبًا بالأبراج.

وأشار الوزير إلى أن هناك اهتمامًا من القيادة السياسية ومتابعة دورية لموقف مشروعات تطوير القاهرة، ومنها تطوير "مثلث ماسبيرو"، ومنطقة سور مجرى العيون، وغيرهما، موضحًا أن الدولة تهدف من خلال تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو إلى توفير مساكن حضارية تليق بالمواطن المصرى بديلًا عن المناطق داهمة الخطورة، كما تهدف أيضًا إلى تطوير وتحسين المظهر الحضارى بهذه المنطقة الهامة والتى تقع على الكورنيش، وتُعد جزءًا من قلب مدينة القاهرة، ولذا يجب أن تعكس طابع وروح المدينة.

وأضاف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: أنه جارٍ حاليًا تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من (بدروم "جراج سفلى" + دور أرضى "تجارى" + دور أول "جراج علوى" + 16 دورا سكنيا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضى "تجارى" + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد).

وأشار المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية،إلى أنه تم أيضًا خلال الاجتماع، استعراض موقف الإزالات بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، حيث تم التوجيه بسرعة إنهاء أعمال الإزالات تمهيدًا لبدء تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة.

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