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مرأة

أسهل طريقة لعمل أشهى مكرونة فيتوتشيني

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:02 م
طريقة عمل أشهى مكرونة
طريقة عمل أشهى مكرونة فيتوتشيني
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أسماء عبد الحفيظ
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل مكرونة فيتوتشيني، بشكل مشهي يجعل الجميع يقبل على تناولها.

وتضمّنت مقادير عمل مكرونة فيتوتشيني السريعة ما يلي:

مكرونة
صدور دجاج شرائح
زبدة
مكعب مرقة
زعتر مفروم
ملح وفلفل

الخطوات لعمل مكرونة فيتوتشيني:

عليك بإحضار حلة للطهى، وضعي جميع المحتويات بجوار بعضها الدجاج، الفلفل الالوان والمشروم والزيتون 'الطماطم وضعي الفلفل والملح وزيت الزيتون ضعي عليهم المكرونة بدون تسوية من الكيس.

ثم ضعي عليهم 3 أكواب ما ساخن وغطي الحلة بعد 5 دقائق قلبي المكرونة مع الدجاج والفلفل وهدي النار لحين إتمام النضج وتقدم ساخنة.
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