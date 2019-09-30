أسهل طريقة لعمل أشهى مكرونة فيتوتشيني

عليك بإحضار حلة للطهى، وضعي جميع المحتويات بجوار بعضها الدجاج، الفلفل الالوان والمشروم والزيتون 'الطماطم وضعي الفلفل والملح وزيت الزيتون ضعي عليهم المكرونة بدون تسوية من الكيس.

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل مكرونة فيتوتشيني، بشكل مشهي يجعل الجميع يقبل على تناولها.وتضمّنت مقادير عمل مكرونة فيتوتشيني السريعة ما يلي:مكرونةصدور دجاج شرائحزبدةمكعب مرقةزعتر مفرومملح وفلفلالخطوات لعمل مكرونة فيتوتشيني:ثم ضعي عليهم 3 أكواب ما ساخن وغطي الحلة بعد 5 دقائق قلبي المكرونة مع الدجاج والفلفل وهدي النار لحين إتمام النضج وتقدم ساخنة.