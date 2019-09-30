بعد سرقتها قبل 5 سنوات..الآثار تستعيد بخارية نحاسية لمسجد القاضي عبد الباسط بالجمالية..صور

تسلمت وزارة الآثار من ديوان قسم الجمالية البخارية النحاسية الخاصة بالبوابة الرئيسية لباب مسجد القاضي عبدالباسط الواقع بسكة الخرنفش بحي الجمالية، و التي تم سرقتها عام ٢٠١٤ على يد أحد اللصوص الذي نجحت شرطة السياحة والآثار في القبض عليه و مصادرة المسروقات التي كانت بحوزته.





وطبقا لبيان وزارة الآثار اليوم الاثنين،كشف الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية انه بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار وبمراجعة كاميرات المراقبة، نجحت الجهات المختصة في التعرف على السارق.





وتابع: وتم القبض عليه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، ومصادرة جميع المسروقات التي تم العثور عليها بحوزته ومن بينها بخارية مسجد القاضي عبد الباسط، إضافة إلى جزء من حشوات منبر جاني بك بالدرب الأحمر و كذلك أحد النصوص الكتابية من مسجد أحمد المهمندار بالدرب الأحمر.





وأشار رئيس القطاع إلى أن اللجنة الاثرية المتخصصة والمشكلة برئاسة مدير عام شمال القاهرة د. العربي مكي قد قامت بمعاينة واستلام المسروقات و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة و قامت علي الفور باعادة تركيب البخارية في مكانها الأصلي على باب المسجد.



