ولي العهد السعودي : في هذه الحالة أستقيل من منصبي

أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن أمله في أن يتم التوصل إلى حوار سياسي وإنهاء الحرب في اليمن خاصة بعدما أعلن الحوثيون وقف إطلاق النار؛ وذلك ردا على سؤال عن رؤيته لحل أزمة اليمن وإنهاء الحرب القائمة.



وأكد الأمير محمد بن سلمان في حواره لبرنامج 60 دقيقة مع قناة سي بي إس الأمريكية أنه "كقائد، يجب أن يكون متفائلا كل يوم. إذا كنت متشائما، يجب أن أترك منصبي وأعمل في مكان آخر".



وأوضح ولي العهد السعودي أن الحل السياسي سيكون أسهل بكثير إذا أوقفت إيران دعمها للحوثيين.



وأضاف: "اليوم، نفتح جميع المبادرات لحل سياسي في اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد".



وردا على سؤال حول ما إذا كان مستعدا للتفاوض على إنهاء الحرب في اليمن، قال بن سلمان "نحن نقوم بذلك كل يوم، لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق فعلي على الأرض. وإعلان الحوثيين قبل بضعة أيام عن وقف إطلاق النار من جانبهم، نعتبره خطوة إيجابية للدفع للأمام نحو حوار سياسي أكثر جدية ونشاطا".