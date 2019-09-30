محمد نجم: 8 مليارات دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر..فيديو

أكد محمد نجم، المحلل الاقتصادي، أن إشادة المؤسسات العالمية بقصص نجاح الإقتصاد المصري، وأنه على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ، فإن الاقتصاد المصري مستمر في النمو، وأصبح واحدا من أسرع الاقتصاديات نموا في المنطقة يعد شيئا إيجابيا للغاية.





وأشار محمد نجم، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج " 8 الصبح " المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، اليوم الإثنين، إلى أنه منذ سنوات ماضية كانت تلك المؤسسات تصدر تقارير سلبية عن الاقتصاد المصري وكان الاقتصاد يشهد حالة من التراجع ، لافتا إلى أن اليوم حدث تغييرا كبيرا في هيكلة الاقتصاد المصري وفي المؤشرات بأكملها .





وتابع أن مصر حدث فيها تغيرات أيضا في مؤشرات الاقتصاد الكلى المصري مقارنة بخمس سنوات ماضية، منوها إلى ان الاحتياطي النقدي اليوم في مصر عند أفضل مستوى في 20 عاما، وعجز الموازنة عند أفضل مستوى خلال 10 سنوات ، النمو عند أفضل مستوى منذ 2009 .



