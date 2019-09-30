بترول أسيوط يضم حسام منصور ديفندر ديروط 3 مواسم

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي بترول أسيوط برئاسة المهندس ناجي كساب، في إتمام التعاقد رسميًا مع حسام منصور "ديفندر" ديروط وسوهاج السابق، لمدة 3 مواسم، بعد فسخ التعاقد مع فريق النجوم بالتراضي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.





ووقع حسام علي عقود انضمامه لفريق بترول أسيوط لمدة 3 مواسم بحضور محمود تغيان المشرف على الفريق، ومحمد عبد السميع المدير الفنى للفريق، ومصطفى يوسف ادارى الفريق ومحمود مصطفي وكيل اللاعب.



