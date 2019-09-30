بترول أسيوط يضم حسام منصور ديفندر ديروط 3 مواسم

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي بترول أسيوط برئاسة المهندس ناجي كساب، في إتمام التعاقد رسميًا مع حسام منصور "ديفندر" ديروط وسوهاج السابق، لمدة 3 مواسم، بعد فسخ التعاقد مع فريق النجوم بالتراضي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.
ووقع حسام علي عقود انضمامه لفريق بترول أسيوط لمدة 3 مواسم بحضور محمود تغيان المشرف على الفريق، ومحمد عبد السميع المدير الفنى للفريق، ومصطفى يوسف ادارى الفريق ومحمود مصطفي وكيل اللاعب.
يذكر أن بترول أسيوط قد نجح في ضم العديد من اللاعبين وهم "محمد ميدو" مدافع مركز شباب سنورس لمدة 3 مواسم، ومحمد عبد الله كان محترف في الأردن سنتين مهاجم لمدة 3 مواسم ومحمد كمال ، مهاجم نادي أسوان ومحمد مصطفى الشهير بحنطور وسط ملعب نادى إطسا وقع 3 مواسم واحمد قمحه وسط ملعب جولدى و وقع 3 مواسم،ورضا بخيت لاعب البلاستيك السابق وقع 3 مواسم باك رايت، وعلي الفرارجى، لاعب نادي أسوان.