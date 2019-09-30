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فن

بعد محاولات الوقيعة بينهما .. هيفاء وهبي توجه رسالة لـ إليسا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:38 ص
اليسا و هيفاء وهبي
اليسا و هيفاء وهبي
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شروق ابراهيم

دافعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن مواطنتها إليسا بعدما شن جمهورها هجوما على ملكة الاحساس بسبب تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تحدثت فيها عن هيفاء.

وبدأت الأزمة عندما أعرب جمهور هيفاء وهبي عن انزعاجهم من تغريدة لـ اليسا التي تقول :"احب هيفاء وهبي رغم كل شيء".
ليعلق جمهور هيفاء وهبي:" رغم شو بزبط قصدها اليسا ! تستخدم أدوات الربط مثل رغم حين نربط جملة سلبية بجملة ايجابية خلونا ساكتين افضل".

وأنهت هيفاء وهبي الامر مدافعة عن اليسا قائلة :" لا مافي شي سلبي بتقصدها ابدا كتبت despite everything كان قصدها انسانة صادقة (وفوق هالشي) او (بالرغم من هالشي) هي حلوة من جوا. في ناس ترجموا العنوان بطريقة مختصرة ووصل المعنى غلط! المهم انا فهمت".
بعد محاولات الوقيعة بينهما .. هيفاء وهبي توجه رسالة لـ إليسا
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