فراس الخطيب نجم المنتخب السوري يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن نجم المنتخب السوري فراس الخطيب، اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد مسيرة حافلة استمرت 18 عاما.





وبدأ الخطيب مسيرته الكروية مع نادي الكرامة السوري، وتدرج من مراحل الأشبال إلى فريق الناشئين والشباب حتى استطاع أن يثبت وجوده ويلعب مع الفريق الأول وهناك سطع نجمه وتمكن من إثبات نفسه كلاعب يمتلك مهارات عالية حتى تم استدعاؤه للمنتخب السوري حيث ازداد نجمه سطوعًا واشعل الملاعب بتألقه وأصبح ركيزة اساسية يعتمد عليها مدرب المنتخب.





وانتقل فراس الخطيب للاحتراف في الكويت مع نادي النصر، وفي موسم 2003/2004 انتقل إلى نادي العربي قبل أن تتم إعارته إلى الأهلي، ثم عاد للعربي واستمر حتى عام 2009، ثم انتقل إلى نادي القادسية ولعب معهم لمدة موسمين.





بينما في موسم 2011/2012 انتقل إلى نادي أم صلال القطري لمدة موسم واحد، قبل أن يعود للقادسية الكويتي، وفي موسم 2012/2013 انتقل إلى نادي زاخو العراقي لمدة موسم واحد، قبل انتقاله لشنجهاي شينهوا الصيني لمدة موسم واحد، فيما عاد في 2014 مجددًا لنادي العربي الكويتي، قبل أن يختتم مسيرته بنادي السالمية.





أهم إنجازاته:





- هداف الدوري الكويتي 4 مرات





- الهداف التاريخي للدوري الكويتي



