ماذا يحدث للجسم عند تناول الأناناس.. أشياء ستدهشك

الأناناس من الفواكه اللذيذة التى يقبل عبلى تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهى و لما تحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية و مضادات أكسدة تحمى الجسم من بعض الأمراض.



كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل،عن بعض الفوائد الصحية التى تعودإلى الجسم عند تناول الأناناس، وتتمثل فى ..



-يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

- يقوم بتنظيف الرحم من الالتهابات .

- يقضي على الإلتهابات وبالأخص إلتهاب البلعوم والحنجرة والرئة .

- مفيد للدوالي .

- ترميم غضاريف الركب وفقرات الرقبة .

- يساعد على الهضم .

-يمنع الأصابة بـ التسوس .

- يقضي على الإمساك.

-علاج فعال للتخلص من نزلات البرد و السعال.