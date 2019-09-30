ماذا يحدث للجسم عند تناول الأناناس.. أشياء ستدهشك

الأناناس من الفواكه اللذيذة التى يقبل عبلى تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهى و لما تحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية و مضادات أكسدة تحمى الجسم من بعض الأمراض.
كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل،عن بعض الفوائد الصحية التى تعودإلى الجسم عند تناول الأناناس، وتتمثل فى ..
-يساعد على التخلص من الوزن الزائد.
- يقوم بتنظيف الرحم من الالتهابات .
- يقضي على الإلتهابات وبالأخص إلتهاب البلعوم والحنجرة والرئة .
- مفيد للدوالي .
- ترميم غضاريف الركب وفقرات الرقبة .
- يساعد على الهضم .
-يمنع الأصابة بـ التسوس .
- يقضي على الإمساك.
-علاج فعال للتخلص من نزلات البرد و السعال.
كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل،عن بعض الفوائد الصحية التى تعودإلى الجسم عند تناول الأناناس، وتتمثل فى ..
-يساعد على التخلص من الوزن الزائد.
- يقوم بتنظيف الرحم من الالتهابات .
- يقضي على الإلتهابات وبالأخص إلتهاب البلعوم والحنجرة والرئة .
- مفيد للدوالي .
- ترميم غضاريف الركب وفقرات الرقبة .
- يساعد على الهضم .
-يمنع الأصابة بـ التسوس .
- يقضي على الإمساك.
-علاج فعال للتخلص من نزلات البرد و السعال.