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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الأناناس.. أشياء ستدهشك

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:32 م
الأناناس
الأناناس
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هاجر هانئ
الأناناس من الفواكه اللذيذة التى يقبل عبلى تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهى و لما تحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية و مضادات أكسدة تحمى الجسم من بعض الأمراض.

كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل،عن بعض الفوائد الصحية التى تعودإلى الجسم عند تناول الأناناس، وتتمثل فى ..

-يساعد على التخلص من الوزن الزائد.
- يقوم بتنظيف الرحم من الالتهابات .
- يقضي على الإلتهابات وبالأخص إلتهاب البلعوم والحنجرة والرئة .
- مفيد للدوالي .
- ترميم غضاريف الركب وفقرات الرقبة .
- يساعد على الهضم .
-يمنع الأصابة بـ التسوس .
- يقضي على الإمساك.
-علاج فعال للتخلص من نزلات البرد و السعال.
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