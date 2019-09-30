هل يقع طلاق مريض السكر عند الغضب الشديد.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا طلق الرجل زوجته، وهو فى حالة مرضيةٍ تمنعُه من التحكمِ في نفسهِ والسيطرةِ عليها عند الانفعالِ؛ فلا يقعٌ طلاقه.



وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: « قمت بتطليق زوجتي ثلاث مرات على مدى 36عامًا، علمًا بأنني مريض بالسكر بشكل يجعلني لا أسيطر على نفسي عندما أغضب،وهي تفقدني أعصابي وأتشاجر معها وأقول لها: أنتِ طالق في الثلاث المرات فهل يمكن أن أُرجع إليَّ زوجتي مرة أخرى؟»، أنه إذا كان الحالُ كما ورد بالسؤال من أنَّ السائلَ قال لِزوجتِهِ في ثلاثِ مرات: أنتِ طالقٌ، فإنَّه يكونُ في حالةِ عدمِ الإملاكِ عند التلفُّظِ بالطَّلاق.



وتابعت "فإذا كانت هذه هي حالتهُ في المراتِ الثلاثِ فلا يقع منها أي واحدة في أيِّ مرَّة من المراتِ الثلاثِ المذكورات، وبناءً على ما ذُكِرَ فإنًّ العلاقَة الزوجيةَ بين السَّائل وزوجته ما زالت قائمةً ومستمرةً.

