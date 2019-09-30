جنيدى: افتتاح مجمع بنبان يجعل مصر من أهم مصدري الطاقة الشمسية

أكد المهندس أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن نجاح مشروع مجمع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية شمال أسوان والذى يتم افتتاحه خلال شهر أكتوبر المقبل، يضع مصر على أعتاب مرحلة جديدة لتصبح مصر من أهم مصدري الطاقة فى المنطقة.



وقال رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مجتمع الأعمال يتابع بتفاؤل كل خطوات وجهود وزارة الكهرباء والتى تلقى كل الثقة والتأييد فى ظل قيادة الدكتور محمد شاكر للوزارة التى نجحت فى تحولنا من مرحلة وجود عجز إلى مرحلة وجود احتياطى طبقًا للمعايير العالمية.



وأكد أن اختيار مشروع بنبان كأفضل مشروع فى العالم يعد إنجازا غير مسبوق ومن المهم توثيقه ودعمه لاستمرار واستدامة النمو فى قطاع الطاقة.



وأضاف «جنيدى» أن إنشاء مجمع بنبان يعد أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم، بالإضافة إلى محطة بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك محطة الضبعة، يعزز من توجه القيادة السياسية لجعل مصر مركز إقليمى للطاقة خلال الفترة الحالية.



ويضم مجمع بنبان لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية شمال أسوان 32 محطة بقدرة 1465 ميجاوات تعادل 90% من إنتاج السد العالى، وتشارك بالمشروع 39 شركة متخصصة ويعد الأكبر فى العالم على الإطلاق باستثمارات 3,4 مليار يورو.



ومن المتوقع أن ترفع المحطة إجمالى إنتاج مصر من الطاقة المتجددة لأكثر من 5,5 ألف ميجاوات تساهم فى تحقيق خطة مصر لتوليد 20% من الطاقة المتجددة بحلول 2022.

