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فن

لوك خالد سليم الجديد يثير الجدل بين جمهوره ..شاهد قبل وبعد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:49 ص
خالد سليم
خالد سليم
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شروق ابراهيم
أثار لوك الفنان خالد سليم الجديد بعد فقدانه الكثير من وزنه حالة من الجدل بين جمهوره بسبب تباين الآراء حول اعجاب البعض بشكله الجديد، فيما طالبه آخرون بمحاولة اكتساب وزن زائد مجددًا.

وجاءت التعليقات على صور خالد سليم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :" ما شاء الله عليك ياخالد زي القمر وصغرت جدا بعد مع خسيت "، خسيت كتير أكيد احلي".

اما المعارضون لهذا اللوك كتبوا لخالد سليم رسائل قالوا فيها :" بصراحة قبل احسن بالف مرة ياريت ترجع تعدل جسمك ، على فكره لما كنت فورمه كنت احلى بكتير وشك خاسس خالص".

يذكر ان خالد سليم يواصل تصوير دوره في مسلسل بلا دليل مع درة وعمر الشناوي.
لوك خالد سليم الجديد يثير الجدل بين جمهوره ..شاهد قبل وبعد
لوك خالد سليم الجديد يثير الجدل بين جمهوره ..شاهد قبل وبعد
لوك خالد سليم الجديد يثير الجدل بين جمهوره ..شاهد قبل وبعد
لوك خالد سليم الجديد يثير الجدل بين جمهوره ..شاهد قبل وبعد
لوك خالد سليم الجديد يثير الجدل بين جمهوره ..شاهد قبل وبعد
لوك خالد سليم الجديد يثير الجدل بين جمهوره ..شاهد قبل وبعد
لوك خالد سليم الجديد يثير الجدل بين جمهوره ..شاهد قبل وبعد
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