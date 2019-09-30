القابضة للمياه: برامج تدريبية لرفع مستوى أداء العاملين بالشركة



وأضاف أن الشركة لديها إدارة عامة للتدريب تنظم دورات تدريبية للعاملين في كافة المجالات المتخصصة وأشار إلى دور المركز القومي للسلامة والصحة المهنية في تدريب العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية باعتباره الجهة الوحيدة المنوط بها التدريب على مستوى الصعيد.



أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على الاهتمام بالكوادر الفنية، ورفع مستوى أداء العاملين في التعامل من خلال تنفيذ حزمة من برامج التدريب في كافة المجالات الفنية والإدارية والتجارية.وقال المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا إنه جار عقد دورة تدريبية للسلامة والصحة المهنية لرفع كفاءة عدد من العاملين بالشركة فيما يخص السلامة والصحة المهنية.وأوضح أن الهدف من التدريب، حماية الروح البشرية من أخطار بيئة العمل والحفاظ على الأرواح والآلات والمعدات والوقاية من المخاطر الطبيعية والكيميائية، والتدريب على الإسعافات الأولية للمصابين.وأكد أن التدريب يتم على يد نخبة من أساتذة الجامعات والجهات المختصة من الحماية المدنية ومديرية الصحة والتأمينات.