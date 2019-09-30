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اقتصاد

بعد توجيهات السيسي بشأن التموين.. طريقة تظلمات امتلاك سيارة أو أكثر

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:54 م
طريقة تظلمات امتلاك
طريقة تظلمات امتلاك سيارة أو أكثر
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محمد صبيح
تستقبل مكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة طلبات تظلمات المواطنين من الحذف من البطاقات التموينية بسبب امتلاك سيارة أو أكثر وفقا لمحددات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية لشروط استحقاق الدعم.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفس هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".

تظلمات التموين بسبب امتلاك سيارة أو أكثر

يتقدم المواطن بمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة وهي: شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع موديل السيارة بالإضافة إلى صورة البطاقة التموينية.

يقوم مكتب التموين بمراجعة التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على النظام (موقع دعم مصر)، موضحا به (الرقم القومي - رقم المحمول - رقم البطاقة الذكية - نوع التظلم).

يقوم المكتب بإرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب التمويني إلى مديرية التموين على أن ترسل أسبوعيا إلى ديوان عام الوزارة ومرفق بها "سي دي".
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