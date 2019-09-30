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اقتصاد

بعد توجيهات السيسي .. طريقة تظلمات التموين بسبب استهلاك الكهرباء

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:28 م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
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محمد صبيح
تستقبل مكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة طلبات تظلمات المواطنين من الحذف من البطاقات التموينية بسبب استهلاك كهرباء عالية وفقا لمحددات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية لشروط استحقاق الدعم.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفس هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".

تظلمات التموين بسبب استهلاك كهرباء عالية

يتقدم المواطن بمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة وهي: بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد متوسط استهلاكه الشهري بالإضافة إلى صورة البطاقة التموينية.

يقوم مكتب التموين بمراجعة التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على النظام (موقع دعم مصر)، موضحا به (الرقم القومي - رقم المحمول - رقم البطاقة الذكية - نوع التظلم).

يقوم المكتب بإرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب التمويني إلى مديرية التموين على أن ترسل أسبوعيا إلى ديوان عام الوزارة ومرفق بها "سي دي".
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