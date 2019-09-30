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أخبار البلد

وزيرة البيئة: التطبيق الإلكتروني الخاص نقلة نوعية وخطوة غير مسبوقة في التعامل مع المخلفات.. صور

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:01 م
صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي
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حنان توفيق - عمرو سيد
قالت وزيرة البيئة إن منظومة رصد المخلفات الإلكترونية الجديدة الرقمية التي أطلقت، تأتي في إطار توجيهات الدولة للتحول الرقمي وتقديم شكل مضمون جديد لمنظومة جمع ونقل وتدوير المخلفات في مصر.

وأوضحت وزيرة البيئة، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين، أن المنظومة تتكون من تطبيقين أحدهما خاص بالمواطنين والمجتمع المدني وآخر بالجهات الحكومية، ويفعل التطبيق عن طريق الهواتف لرصد وربط المواطنين بالنظام تحقيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية كأحد أهداف التنمية المستدامة عبر إرسالهم صورة للمخلفات الموجودة في الشارع إلى الجهات المعنية بإدارة المنظومة والتحرك السريع لإزالتها.

وأكدت أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية وخطوة غير مسبوقة في مفاهيم وطرق التعامل مع المخلفات حيث إن هذه المنظومة تستخدم أحدث الأدوات الرقمية التي يتم تطبيقها على المستوى الدولي لرصد التلوث والقضاء على ظاهرة تراكم المخلفات في الأحياء والمدن بما يساعد في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع وأحياء المدن والمحافظات المصرية.

جاء ذلك بحضور وزير الانتاج الحربي، ووزيرة البيىة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات بوزارة البيئة والمهندس مصطفي خيرت الرئيس التنفيذى لشركة انفيرون ادابت والعديد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، وذلك بمقر المركز البيئي التعليمي.
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