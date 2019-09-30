صنعاء وفلسطين.. قرى تحصل على دعم الكهرباء

توفر الدولة مليارات الجنيهات لدعم قطاع الكهرباء وإنشاء محطات جديدة لإنارة القرى والنجوع وتوفير الطاقة.



وفي محافظة الوادي الجديد تواصل الدولة جهودها لتطوير قطاع الكهرباء بإنشاء محطات جديدة ودعم القرى بمحولات كهرباء وإنارة الطرق باللمبات الموفرة للطاقة.



يقول المهندس مجدي الطماوى رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد إنه تم تخصيص 4 ملايين جنيه، لشراء 7 محولات كهربائية لدعم الشبكة الكهربائية بمدينة الخارجة.



واشار الى انه تم طرح عملية شراء 7 محولات جهد منخفض لدعم التيار الكهربي بشبكة المدينة الخاصة بالمناطق الجديدة والتوسعات العمرانية، على أن تبدأ عملية التركيب خلال 3 أشهر من الآن.



وأضاف أن المركز بصدد تنفيذ مشروعات لدعم الشبكة الكهربية في 6 قرى بالمركز هي ( جناح – ناصر- شرق بولاق- بولاق- صنعاء –فلسطين)، من خلال تركيب كشافات إنارة جديدة موفرة، ضمن خطة التنمية المحلية الموحدة لدعم قطاع الكهرباء بالمركز في موازنة العام المالي الجديد 2019\ 2020.

