بالأدلة القاطعة.. المنتدى العربي الأوروبي يكشف فضائح قطر وتورطها في تمويل الإرهاب

تناول المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف العديد من القضايا الحقوقية الهامة في الدورة ال42 بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان على رأسها شكوى المنتدى لمفوضية مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ضد قطر بسبب ‏دعمها وتمويلها للإرهاب.



الحوثيون قتلوا 1400 مدني



أكد المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف خلال مداخلة شفوية عرضتها الناشطة الحقوقية اليمنية مواهب بن الحمزي، أن الوضع الإنساني في اليمن يزداد توترا مع استمرار سيطرة الانقلابيين على العاصمة وسعيهم المستمر لفتح جبهات قتالية جديدة على امتداد الجمهورية.



وقال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن المداخلة الشفوية ركزت على الوضع الإنساني في اليمن الذي يزداد توترا مع استمرار سيطرة الانقلابيين على العاصمة عدن.



ونبه أيمن نصري إلى أنه خلال أكثر من 4 سنوات قتلت الميليشيا أكثر من 14000 مدني، بينهم أطفال ونساء ومسنون بالقنص، وزراعة الألغام، وعمليات الإعدام غير المشروعة، والموت تحت التعذيب، كما يوجد أكثر من 3500 معتقل في سجون الميليشيات

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قطر حاضنة الإرهاب في الشرق الأوسط



وقدم المنتدى العربى الاوروبي للحوار وحقوق الانسان شكوى للجنة شكاوي المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد دولة قطر بسبب ‏دعمها لجماعة الاخوان الارهابية خلال اجتماعات المجلس الدولى لحقوق ‏الانسان فى الدورة 42 المنعقد فى جنيف حاليا.‏

وقال ايمن نصرى، رئيس المنتدى إن الشكوى احتوت على مجموعة الادلة القاطعة ‏على دعم قطر لجماعة الاخوان الحاضنة الاولى لكل التنظيمات الدينية المتطرفة فى ‏العالم ، ومخالفتها لقرارات الشرعية الدولية بتقديم الدعم المالى والمعنوى لتنظيم ‏مصنف كجماعة ارهابية فى العديد من ‏الدول ‏هى مصر والسعودية والامارات ‏والبحرين وروسيا، فيما ‏صنفت ‏بريطانيا جماعتين ارهابيتين تابعتين لجماعة ‏الاخوان وهما ‏حسم ولواء ‏الثورة كجماعات ارهابية ، وصنفت الولايات ‏المتحدة ‏حركة حماس ‏فرع جماعة الاخوان فى الاراضى المحتلة كجماعة ‏ارهابية.‏

وكشفت الشكوى عن استضافة قطر لعدد من قيادات الجماعة الارهابية ‏ ‎ يأتى على ‏راسهم يوسف القرضاوى ‏منظر ‏الجماعة الارهابية والذى اعترف من قبل ان ابو ‏بكر البغدادى زعيم داعش هو ابن حركة ‏الإخوان

تجنيد الحوثيين لأكثر من 23 ألف طفل



تقدم المنتدي العربي الأوروبي بمداخلة شفوية ، تحت البند الرابع نقاش عام بعنوان الحالات التي تستعد للفت نظر المجلس الدولي لحقوق الإنسان على هامش الدورة ٤٢ للمجلس والمنعقدة بجنيف وهي تعتبر الدورة الأخيرة في ٢٠١٩ .