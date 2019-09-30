كل ما تريدين معرفته عن تجميد البويضات

انتشرت في الآونة الأخيرة عملية تجميد البويضات، وهي عبارة عن استخراج بويضات المرأة وتجميدها وتخزينها كوسيلة للحفاظ على القدرة التناسلية لدى النساء ما بعد سن الإنجاب، ما جعل الكثير يقبل على عملية تجميد البويضات، كما تقدمت عملية حفظ البويضات بالتبريد بشكل كبير على مدار السنوات القليلة الماضية، وذلك وفقا لما نشره موقع "obgyn.ucla".



أسباب حفظ البويضات بالتبريد :



النساء المصابات بالسرطان التي تتطلب العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي للحوض التي قد تؤثر على الخصوبة.

الجراحة التي قد تسبب تلف المبيض.

خطر فشل مبيض سابق لأوانه بسبب تشوهات الكروموسومات (مثل متلازمة تيرنر ، متلازمة اكس الهشة) ، أو تاريخ عائلي لانقطاع الطمث المبكر.

مرض المبيض مع خطر تلف المبيض.

الطفرات الوراثية التي تتطلب إزالة المبايض (مثل طفرة BRCA).

الحفاظ على الخصوبة لأسباب اجتماعية أو شخصية لتأخير الإنجاب.



كيف يتم تجميد البيض؟

عملية تجميد البيض



أولًا ، قد يقوم أخصائي الخصوبة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بإجراء تقييم لاحتياطي المبيض لتقدير العائد المحتمل للبويضات قبل دورة تحفيز المبيض. وسيشمل التقييم اختبارات الدم والموجات فوق الصوتية في الحوض. هذا سوف يساعد أيضا في تحديد الجرعة اللازمة من الأدوية. يتم تحفيز المبيض بنفس الطريقة المستخدمة في الإخصاب خارج الرحم (IVF) ، باستخدام الأدوية الهرمونية عن طريق الحقن. بعد التحفيز ، يتم استنشاق البويضات والسوائل المحيطة في بصيلات المبيض عن طريق المهبل أثناء التخدير.



يتم تقييم نضج البيض تحت المجهر ، ويتم حفظ تلك الناضجة بالتبريد. حاليا ، التزجيج هو الطريقة المفضلة لبويضات الحفاظ على البرودة ، ويتم تحقيق ذلك عن طريق التبريد السريع للغاية إلى نيتروجين سائل حيث يمكن تخزينها.



كيف سيتم استخدام البيض في المستقبل؟



عندما تكون المرأة مستعدة لاستخدام البيض المجمد لتحقيق الحمل ، يتم وضع هذه البيض المحفوظة بالتبريد في محلول الاحتباس الحراري وتقييمها. يتم تخصيب البويضات التي نجت من عملية التجمد عن طريق حقن الحيوانات المنوية داخل الجسم (ICSI) ، حيث يتم حقن الحيوانات المنوية المنفردة مباشرة في البويضة ، وسوف تنمو البويضات المخصبة في الثقافة حتى يصبح الجنين (الأجنة) جاهزًا لنقله إلى الرحم لتحقيق الحمل ، عادة 3-5 أيام بعد الإخصاب.



ما هي فرص الحمل الناجح باستخدام البويضات المجمدة؟

معدلات نجاح تجميد البيض



قدرت معدلات الحمل السريري ما بين 4-12 ٪ لكل بويضة. ولكن نظرًا لأن تجميد البيض جديد نسبيًا ، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البيانات للحصول على فكرة أفضل عن معدلات النجاح هذه. بشكل عام ، فإن أهم عاملين في تحديد احتمال الولادة الحية هما عمر المرأة في وقت تجميد البيض وعدد البيض المتاح.



هل هناك تأثيرات على النسل المتصاعد من البويضات المجمدة؟



البيانات المتوفرة التي تقارن الولادات الناتجة عن البويضات المجمدة سابقًا مع تلك الموجودة في البويضات الطازجة لم تظهر زيادة في خطر حدوث تشوهات خلقية. ومع ذلك ، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البيانات طويلة الأجل لزيادة تقييم هذه المخاطر.



ما هي المخاطر المرتبطة بإجراءات حفظ البويضات؟

مخاطر تجميد البويضات



تشبه المخاطر تلك المرتبطة بتنبيه المبيض لـ IVF ، والتي تشمل مخاطر صغيرة من متلازمة فرط تنبيه المبيض (تضخم المبيض وتراكم السوائل في الحوض والبطن) ، والعدوى ، والنزف المرتبط بعملية استرجاع البويضة.



كم من الوقت يمكن تخزين البيض؟



تخزين البيض لفترات أطول لا يبدو أن له آثار سلبية. ومع ذلك ، تتوفر البيانات فقط لمدة تصل إلى 4 سنوات من التخزين. يجب أن نتذكر أن عمر الأم الأكبر سنًا عند الحمل يرتبط بارتفاع مخاطر مضاعفات الحمل ، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والولادة القيصري. معظم العيادات لديها حد أعلى للسن عندما يمكن استخدام ذلك لتحقيق الحمل .