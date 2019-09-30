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أخبار البلد

نماذج ناجحة وتمويل..أول ملتقى للمشروعات الصغيرة بالإسماعيلية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:31 ص
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أصدرت وزارة القوى العاملة توجيهات لمدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية للاستعداد لتنظيم اول ملتقى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة وذلك بالتعاون مع جامعة قناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وبرنامج " مشروعك" ، فضلاَ عن عدد من البنوك الوطنية المانحة .

وفي هذا الإطار التقى ياسر سعيد مدير المديرية ، الدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس جامعة قناة السويس لبحث سبل التعاون ووضع الأطر المناسبة لتنظيم الملتقى الأول من نوعه في هذا المجال والذي سيتم عرض المشروعات والأفكار من خلاله والتي يمكن للبنوك تمويلها لشباب الخريجين والطلبة سواء الجامعيين أو الفنيين وسبل دعمها لتنفيذها كمشروعات صغيرة تسهم في توفير حياة كريمة لشباب المحافظة .

وأشار سعيد" إلى أنه سيتم خلال الملتقى عرض نماذج من المشروعات والأفكار الناجحة والتي تم تنفيذها من خلال جهاز مشروعك أو من خلال جهاز تنمية المشروعات ، وعرض تجارب الشباب بداية من ولادة الفكرة وحتى خروجها إلى النور، مضيفًا انه من المتوقع حضور أعداد كبيرة من طلبة وخريجي الجامعات والمدارس الفنية الذين بدأوا بالفعل في التقدم بأفكار مشاريعهم إلى مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية للمشاركة في هذا الملتقى.
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