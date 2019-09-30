منظومة إلكترونية جديدة لرصد وإزالة المخلفات .. البدء في ٦ أحياء بالقاهرة و7 محافظات كمرحلة أولى .. تشكيل مضمون جديد للجمع والنقل والتدوير في مصر

منظومة إلكترونية جديدة لرصد وإزالة المخلفات:

= منظومة رصد المخلفات الالكترونية الجديدة الرقمية تأتي في إطار التحول الرقمي

= تقديم شكل مضمون جديد لمنظومة جمع ونقل وتدوير المخلفات في مصر

= توفير كافة الإمكانيات لإنجاح هذة المنظومة التكنولوجية التي تعتمد علي نظام الكتروني



أطلقت وزارة البيئة اليوم منظومة إلكترونية جديدة لرصد وإزالة المخلفات عن طريق تطبيقين احدهما خاص بالجهات الحكومية والمعنية والآخر خاص بالمواطنين والمجتمع المدني، وذلك بالتعاون مع شركة "انفيرون ادابت" العاملة في مجال المخلفات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المركز البيئي التعليمي.



وسيتم البدء في ٦ أحياء بالقاهرة كمرحلة أولى بالإضافة إلى 7 محافظات هي: "القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - قنا - أسيوط - الغربية - كفر الشيخ".



من جهتها، قالت وزيرة البيئة إن منظومة رصد المخلفات الالكترونية الجديدة الرقمية التي أطلقت، تأتي في إطار توجيهات الدولة للتحول الرقمي وتقديم شكل مضمون جديد لمنظومة جمع ونقل وتدوير المخلفات في مصر.



وأوضحت أن المنظومة تتكون عن طريق تطبيقين أحدهما خاص بالمواطنين والمجتمع المدني والآخر بالجهات الحكومية، ويفعل التطبيق عن طريق الهواتف لرصد وربط المواطنين بالنظام تحقيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية كأحد أهداف التنمية المستدامة عبر إرسالهم صورة للمخلفات الموجودة في الشارع إلي الجهات المعنية بإدارة المنظومة والتحرك السريع لإزالتها.



وكشفت أنه خلال إطلاق منظومة رصد المخلفات في أحياء القاهرة وبعض المحافظات أن تفعيل المنظومة يبدأ في 6 أحياء في القاهرة و7 بمحافظة كمرحلة أولى تمهيدا لتعميم المنظومة في باقي المحافظات من خلال توفير كافة الإمكانيات لإنجاح هذة المنظومة التكنولوجية التي تعتمد علي نظام الكتروني وإرسال صورة مميزة للتعاون بين العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمشاركة المجتمعية من المواطنين والمجتمع المدني علي السواء.



وأكدت وزيرة البيئة أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية وخطوة غير مسبوقة في مفاهيم وطرق التعامل مع المخلفات حيث أن هذة المنظومة تستخدم أحدث الأدوات الرقمية التي يتم تطبيقها علي المستوي الدولي لرصد التلوث والقضاء علي ظاهرة تراكم المخلفات في الأحياء والمدن بما يساعد في إعادة الوجة الحضاري والجمالي لشوارع وأحياء المدن والمحافظات المصرية.



حضر حفل الإطلاق وزير الإنتاج الحربي ووزيرة البيىة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والمهندس مصطفي خيرت الرئيس التنفيذى لشركة انفيرون ادابت والعديد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية وذلك بمقر المركز البيئي التعليمي.