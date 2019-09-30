حماية الطبيعة: الحفاظ على البيئة يضمن استمرار البشر على الأرض.. فيديو

قال الدكتور محمد سالم ، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة ، إن منظومة المحمية الطبيعية في مصر تكون ضمن منظومة عالمية طبقا للاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على البيئة ، سواء فيما يتعلق باتفاقية تغير المناخ ، واتفاقية التنوع البيولوجي وغيرها من الاتفاقيات.



وأضاف الدكتور محمد سالم ببرنامج " 8 الصبح " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، اليوم الإثنين ، أن جميع دول العالم اتفقت على أن السبيل الوحيد لضمان استمرار حياة البشر على الأرض حماية البيئة.



وأردف أن المحميات الطبيعية تعد واحدة من أهم الأدوات التى تستخدم في جميع دول العالم لضمان الحفاظ على البيئة.



وأشار إلى ان مصر قد أعلنت عن 30% من مساحتها لتمثل جميع البيئات المصرية الموجودة سواء في الصحراء الغربية أو الشرقية او البحر الأحمر أو المتوسط ، فمن خلال هذه المساحة تتضمن مصر الحفاظ على إستقرار النظم البيئة في مصر و خدماتها للمواطنين .