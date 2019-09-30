ضبط صاحب شركة نصب على 3 مواطنين ببنى سويف بزعم تعينهم وتسفيرهم للخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص ببنى سويف، لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تعيينهم فى وظائف حكومية وتسفيرهم للعمل بالخارج.



تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغات من 3 مواطنين – مقيمين بمحافظة بنى سويف، بتعرضهم لواقعة احتيال من أحد الأشخاص بزعم قدرته على تعيينهم بوظائف بالعديد من الوزارات الحكومية وشركات القطاع العام أو تسفيرهم للعمل بالخارج بمهن مختلفة ومرتبات مجزية -خلافًا للحقيقة-.



أسفرت التحريات عن تحديد المتهم وهو مالك إحدى مؤسسات المقاولات - مقيم بمنطقة زهراء المعادى بمحافظة القاهرة - سبق اتهامه فى 8 قضايا "تبديد، شيك، سرقة متجر"، وقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى النصب والاحتيال على المواطنين الباحثين عن فرصة عمل بوظائف حكومية فى الوزارات والمؤسسات الحكومية بالبلاد أو خارج البلاد لتحسين مستوى معيشتهم، وزعم علاقته بكبار المسئولين ببعض الجهات الحكومية، وقدرته على تعيينهم بوظائف مختلفة بتلك الجهات أو تسفيرهم للعمل بالخارج، حيث بلغت حجم تعاملاته (190 ألف جنيه).



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتحرى عنه المشار إليه أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة البساتين، وعثر بحوزته على 41 عقد عمل بأسماء أشخاص مختلفة، منسوب صدورها لعدد من شركات إحدى الدول العربية (مزورة بالكامل)، و19 بطاقة إقامة بأسماء أشخاص مختلفة، منسوب صدورها لجهات حكومية ببعض الدول العربية (مزورة بالكامل)، و14 تأشيرة إلكترونية بأسماء أشخاص مختلفة، منسوب صدورها لإحدى الدول العربية (مزورة بالكامل)، ومبلغ مالى قدره ( 3000 جنيه مصرى ) من متحصلات نشاطه الإجرامى، وجهاز حاسب آلى بمشتملاته، وبفحصة فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنه يحتوى على برامج التعديل على الصور والكتابة عليها،والتى يستخدمها المتهم فى تزوير المستندات المضبوطة، والعديد من الملفات التى تحوى المستندات المضبوطة التى يستخدمها المتهم فى النصب والإحتيال على ضحاياه، ومجموعة من المستندات الخاصة براغبى الحصول على وظائف.



وأمكن الإستدلال على 9 مواطنين آخرين من ضحايا المتهم، قام بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت (300 ألف جنيه) بزعم إيجاد فرص عمل لهم بشركات حكومية والبعض الآخر لتسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية.



بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.