ننشر أسماء ومواعيد المتقدمين لاختبارات الوظائف القيادية بتعليم الفيوم

ينشر موقع "صدى البلد"، كشوف أسماء مواعيد المقابلة الشخصية للمتقدمين في مسابقة الوظائف القيادية والإشرافية بتعليم الفيوم 2019م للمتقدمين بوظيفة مدير مدرسة إعدادي.



وتبدأ المقابلات اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 أكتوبر 2019 بمدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات حي الجون بمدينة الفيوم.



وصرح الدكتور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بأنه يوجد لجنة محايدة ومشكلة بقرار من اللواء محافظ الفيوم لاختيار القيادات، تعمل على أعلى مستوى من الشفافية والحيادية.



وأضاف عبد الله أن باب مكتبى مفتوح لتلقي أى تظلم أو شكوى من المتقدمين لاختبارات الوظائف القيادية بالمديرية فى أى قسم أو تخصص.