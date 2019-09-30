الكردي يفتتح المدرج الكبير بـ حقوق الإسكندرية بعد تطويره.. صور

افتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه الدكتور أمين مصطفى عميد كلية الحقوق، اليوم الاثنين، أعمال تطوير مدرج الدكتور مصطفى أبو زيد، والذي يعتبر من أكبر المدرجات بمجمع العلوم الإنسانية ويتسع لـ 1500 طالب.



وقال الكردي في كلمته خلال الافتتاح إن كلية الحقوق تعد أحد أعمدة جامعة الإسكندرية التي تقدم الدعم الفني والاستشاري والقانوني من خلال وضع اللوائح والقوانين التي تعتمدها الجامعة.



وأشار إلى النقلة النوعية التي تشهدها الكلية الآن في التحول لنظام الساعات المعتمدة ببرامج اللغة الإنجليزية والفرنسية والقسم العام الذي يبدأ في التحول لنظام الساعات المعتمدة بداية من العام الدراسي المقبل 2021/2020.



وأضاف الكردي، أن جامعة الإسكندرية كان لها السبق في التحول لنظام الساعات المعتمدة بمرحلة الليسانس والبكالوريوس على مستوى الجامعات المصرية، حيث يتيح هذا النظام للطالب التحرك بسهولة في المقررات الدراسية خلال فترة دراسته.



وأعلن رئيس جامعة الإسكندرية عن تطبيق نظام المقرر الالكتروني بدلا من الكتاب الورقي بمرحلة البكالوريوس بجميع الكليات، اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات، وذلك في إطار سعى الجامعة المستمر لتطوير نظام المقررات لتتماشى مع نظام الدراسة الحديث.



ولفت رئيس الجامعة إلى الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة بجميع الكليات الجامعة واستحداث نظام النبض الاليكتروني للبوابات ما يتيح للطلبة الدخول من أي بوابة من خلال الكارت الذكي والذي يبدأ تفعيله من الشهر المقبل.