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أخبار البلد

طرح عظات البابا تواضروس باجتماع الأربعاء على SoundCloud

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:44 ص
صدى البلد
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كتب - سامح سلام
طرح المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمتابعيه على قناته بموقع ساوندكلاود، عظات قداسة البابا تواضروس الثاني باجتماع الأربعاء الأسبوعي.

وتضم الـ playlist الخاصة بعظات العام الجاري ٢٠١٩، كل العظات التي ألقاها قداسته منذ بدء العام، حيث يقوم المركز برفع العظة الأسبوعية بعد ساعات من انتهائها.

ويمكن متابعة العظات عبر الرابط التالي:
https://soundcloud.com/media-center-157147919/sets/2019-2
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