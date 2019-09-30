ارتباك حركة المرور أمام ميناء الدخيلة بالإسكندرية بعد تصادم 3 سيارات..صور

ارتبكت حالة المرور أمام ميناء الدخيلة البحري بالإسكندرية بعد تصادم بين 3 سيارات، بينهم ميكروباص صغير الحجم، على طريق "الإسكندرية – مطروح"، صباح اليوم الاثنين، دون حدوث أي إصابات.
تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا يفيد وجود حادث تصادم وتوقف حركة المرور أمام بوابة رقم 5 بميناء الدخيلة بالطريق المشار إليه، وانتقل مأمور وضباط القسم والمرور وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.
وتبين من الفحص تصادم 3 سيارات تحمل لوحات معدنية "ف ص - 4483" سوزوكي- ميكروباص صغير الحجم- و"س ن د - 1967" ماركة لادا، و"س ق د ـ 3159" ماركة متسوبيشي.
أسفر الحادث عن تلفيات بالسيارات الثلاث وسقوط عمود إنارة ديكوري أعلى الجزيرة الوسطي بطريق إسكندرية مطروح أمام بوابة ميناء الدخيلة رقم 5 دون حدوث إصابات.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا يفيد وجود حادث تصادم وتوقف حركة المرور أمام بوابة رقم 5 بميناء الدخيلة بالطريق المشار إليه، وانتقل مأمور وضباط القسم والمرور وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.
وتبين من الفحص تصادم 3 سيارات تحمل لوحات معدنية "ف ص - 4483" سوزوكي- ميكروباص صغير الحجم- و"س ن د - 1967" ماركة لادا، و"س ق د ـ 3159" ماركة متسوبيشي.
أسفر الحادث عن تلفيات بالسيارات الثلاث وسقوط عمود إنارة ديكوري أعلى الجزيرة الوسطي بطريق إسكندرية مطروح أمام بوابة ميناء الدخيلة رقم 5 دون حدوث إصابات.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.