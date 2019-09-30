ارتباك حركة المرور أمام ميناء الدخيلة بالإسكندرية بعد تصادم 3 سيارات..صور

ارتبكت حالة المرور أمام ميناء الدخيلة البحري بالإسكندرية بعد تصادم بين 3 سيارات، بينهم ميكروباص صغير الحجم، على طريق "الإسكندرية – مطروح"، صباح اليوم الاثنين، دون حدوث أي إصابات.



تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا يفيد وجود حادث تصادم وتوقف حركة المرور أمام بوابة رقم 5 بميناء الدخيلة بالطريق المشار إليه، وانتقل مأمور وضباط القسم والمرور وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.



وتبين من الفحص تصادم 3 سيارات تحمل لوحات معدنية "ف ص - 4483" سوزوكي- ميكروباص صغير الحجم- و"س ن د - 1967" ماركة لادا، و"س ق د ـ 3159" ماركة متسوبيشي.



أسفر الحادث عن تلفيات بالسيارات الثلاث وسقوط عمود إنارة ديكوري أعلى الجزيرة الوسطي بطريق إسكندرية مطروح أمام بوابة ميناء الدخيلة رقم 5 دون حدوث إصابات.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.