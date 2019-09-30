وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 14 مواطنا .. بالأسماء

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 1535لسنة 2019، برد الجنسية المصري لـ 14 مواطنا.



وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.