أنشطة فنية وثقافية متعددة بفرع ثقافة القاهرة





نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث استكمل بيت ثقافة نادي هليوليدو ورشة لعمل كروت بخامات مختلفة.



وأقام بيت ثقافة نادي طيران بمصر الجديدة مسابقة في المعلومات العامة للأطفال، كذلك أقامت مكتبة دار الحرب الالكترونية ورشة حكي عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمناسبة ذكرى وفاته تناولت نبذة مختصرة عن حياته وأهم المناصب التي تقلدها وأهم إنجازاته التاريخية ومدى تأثيره على الحياة السياسية في مصر والدول العربية.



واستكمل قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة نجيب الريحانى تنفيذ جدارية بدار التثقيف الفكري لليوم السابع على التوالي.



نفّذت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي ورشة فوتوشوب، كما أقام نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة عين حلوان محاضرة لشرح نافذة برنامج Excel وشرح أساسيات التعامل مع البرنامج، وفي نفس الإطار عقد قصر ثقافة المستقبل محاضرة بعنوان "تعريف الحاسب الآلي" تضمنت تعريف الحاسب الآلي ومكوناته "سوفت وير، هارد وير"، بينما أقام قصر ثقافة حلوان فصل محو الأمية.