سولشاير: مانشستر يونايتد يبحث عن مهاجم جديد في يناير

أعلن أولى سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد انتظار فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم لدعم صفوف الفريق بلاعبين في مراكز الضعف.



وأضاف سولشاير في تصريحات صحفية قبل مباراة اليوم امام فريق آرسنال: نبحث عن شيء من الإبداع والموهبة القادرة علي تسجيل الاهداف وسنقوم بالتعاقد مع مهاجم في يناير القادم .



وأكمل : نفكر الان علي المدي البعيد ونرغب في الحصول علي لاعبين متأكدين بنسبة 100% من احضارهم ويبقون معنا لفترة طويلة للغاية ليكون لدينا فريق قوي .



وأوضح : كان لدينا مهاجمين في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكنهم ليسوا على المستوي الذي نريده ولم نتمكن من التعاقد مع اللاعبين الذين نريدهم .



وبسؤاله عن لوكاكو رد:ما الفائدة من التمسك بلاعب لا يريد اللعب معنا وكان هذا الوقت المناسب لرحيله .



واختتم : نريد تسجيل عدد كبير من الاهداف وهذا ما ااكده علي اللاعبين دائما ويجب ان نتحسن علي مستوي التحركات في الملعب نلعب بشكل جيد في الدفاع لكن في الامامانا لست سعيدا.