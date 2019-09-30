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أخبار العالم

بعد إعلان إفلاسها.. وكيل توماس كوك في مصر: مستحقاتنا لدى الشركة 125 مليون جنيه

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:31 ص
صدى البلد
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رويترز
قال حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة بلو سكاي، وكيل توماس كوك في مصر، لرويترز اليوم الاثنين إن مستحقات شركته لدى توماس كوك البريطانية تبلغ 125 مليون جنيه (7.7 مليون دولار).

ولم يخض الشاعر في مزيد من التفاصيل.

تأتي تصريحات الشاعر بعد انهيار توماس كوك، أقدم شركة رحلات في العالم، مما دفع الحكومات وشركات التأمين للتنسيق في إطار عملية ضخمة لإعادة نحو 600 ألف سائح إلى أوطانهم.

وتمتلك مجموعة بلو سكاي للسياحة أكثر من 20 فندقا في مناطق سياحية متفرقة في الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
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