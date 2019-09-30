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محافظات

تدريب التمريض.. الإسكندرية تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:42 ص
الإسكندرية تستعد
الإسكندرية تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
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أحمد عبد العزيز
يعد مجال التمريض من المجالات الحيوية في قطاع الصحة داخل المستشفيات وعمل إنساني في المقام الأول، يقوم على مهارة طاقم التمريض في تقديم الخدمات الطبية، وهو ما يعكس رضا المريض وذويه عن المستشفى من عدمه.

ودفعا لعملية تطوير قطاع الصحة واستعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بدأت مديرية الصحة في الإسكندرية دورات متخصصة لرفع مهارات قطاع التمريض والعاملين به.

وأعلن الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن بدء تنفيذ دورة تدريبية لفنيي وأخصائيي التمريض العاملين بأقسام الطوارئ والعنايات المركزة بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة الإسكندرية.

وأشار وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة المجلس الأعلى للصحة بمحافظة الإسكندرية لتطوير القطاع الصحي بها ويتضمن تطوير المنشآت الطبية، وتدريب القوى البشرية، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وقالت الدكتورة سالي عبد الرؤوف، مديرة إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومنسقة البرنامج أنه تم تنظيم 12 برنامجا تدريبيا للتمريض على الطوارئ والعنايات المركزة للأطفال والكبار وكذلك المبتسرين والحروق والمناظير كمرحلة أولى بالتعاون مع كلية التمريض جامعة الاسكندرية.

وأشارت مديرة إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إلى أنه قد بلغ عدد المستفيدين من التدريب 360 من هيئات التمريض العاملين بالمستشفيات التابعة للمديرية.
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