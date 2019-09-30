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أخبار البلد

افتتاح دير الأنبا بضابا بنجع حمادي بعد انتهاء أعمال الترميم

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:35 ص
صدى البلد
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كتب - سامح سلام
افتتح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، يشاركه الدكتور مصطفى وزيرى رئيس المجلس الأعلى للآثار، ونيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، دير القديس الأنبا بضابا بنجع حمادي بعد انتهاء أعمال الترميم والتطوير التي جرت به تحت إشراف وزارة الآثار.

كانت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية قد أصدرت قرارًا بجلستها المنعقدة فى فبراير ٢٠١٤ ببدء مشروع الترميم المتكامل للدير كآخر مشروع انتهت به أعمال الترميم التي امتدت لسنوات.

شهد حفل الافتتاح نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وعدد من قيادات المجلس الأعلى للآثار والقيادات التنفيذية لمحافظة قنا ومركز نجع حمادي والآباء كهنة نجع حمادي.
افتتاح دير الأنبا بضابا بنجع حمادي بعد انتهاء أعمال الترميم
افتتاح دير الأنبا بضابا بنجع حمادي بعد انتهاء أعمال الترميم
افتتاح دير الأنبا بضابا بنجع حمادي بعد انتهاء أعمال الترميم
افتتاح دير الأنبا بضابا بنجع حمادي بعد انتهاء أعمال الترميم
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