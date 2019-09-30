حوار ولي العهد السعودي.. وتحذير ترامب من حرب أهلية.. أبرز عناوين الصحف الكويتية

أمير الكويت يهنئ رئيس بوتسوانا بالعيد الوطني لبلاده

إيران تعلن حالة تأهب «نفطية» قصوى تحسبًا لهجمات «مادية أو إلكترونية»

ولي العهد السعودي: لا هدف استراتيجيًا من ضرب منشآت "أرامكو" بل كان "عمل أحمق"

هجوم مضاد لترامب على الديمقراطيين بنفض الغبار عن قضية «بريد كلينتون»

ترامب يريد مقابلة من كشف مكالمته مع نظيره الأوكراني

محكمة تعرقل قرار الإدارة الأميركية بشأن الترحيل «العاجل» للمهاجرين غير الشرعيين

بوريس جونسون يرفض الإستقالة من أجل تأجيل «بريكست»



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، ركزت صحيفة الوطن على إرسال أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الرئيس مكغوتيسي أريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.



أشارت صحيفة الراي إلى استقرار سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 304ر0 دينار في حين حافظ اليورو على مستواه البالغ 332ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف امس.



وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الالكتروني ان سعر صرف الجنيه الاسترليني استقر عند مستوى 373ر0 دينار كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 306ر0 دينار وظل الين الياباني عند مستواه البالغ 002ر0 دينار دون تغيير.



أفادت صحيفة الوطن بأن بيانات حكومية أظهرت اليوم الاثنين أن واردات اليابان من النفط الخام الكويتي سجلت تراجعا في أغسطس الماضي لأول مرة خلال سبعة أشهر.



وأوضحت البيانات التي أصدرتها الوكالة اليابانية للموارد الطبيعية والطاقة في تقرير أولي أن واردات النفط من الكويت تراجعت في أغسطس بنسبة 9ر2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 04ر8 مليون برميل أي ما يعادل 259 ألف برميل يوميا.



عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة الأنباء وصف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطتين تابعتين لشركة (أرامكو) بالسعودية بأنه "ضرب قلب صناعة الطاقة في العالم".



وقال الأمير محمد في مقابلة مع برنامج (60 دقيقة) بقناة (سي.بي.إس) الأمريكية بثت أمس الأحد: إن "الهجوم لم يضرب قلب صناعة الطاقة السعودية بل قلب صناعة الطاقة العالمية".



عندما سئل عما إذا كان يتعين أن يكون الرد عسكريا قال ولي العهد السعودي "آمل ألا يكون كذلك.. لأن الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري".



وفي السياق ذاته، قالت صحيفة القبس الالكتروني إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أكد على أنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن هجمات 14 سبتمبر على منشأتين لمعالجة النفط في المملكة كان عمل حرب تقوم به إيران.



وقال الأمير محمد بن سلمان لبرنامج "60 دقيقة" المُذاع على قناة سي.بي.إس "إذا لم يتخذ العالم عملا قويا وصارما لردع إيران، سنرى المزيد من التصعيدات التي ستُهدد مصالح العالم".



قالت صحيفة الأنباء إن إيران أعلنت أمس حالة التأهب القصوى لحماية منشآتها النفطية في مواجهة تهديدات بهجمات «مادية أو إلكترونية».



وأوعز وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة رسميا بوضع قطاع النفط في بلاده في «حال تأهب قصوى» في مواجهة مثل هذه التهديدات.



دوليا، ذكرت صحيفة الأنباء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يعدم وسيلة للدفاع عن نفسه بوجه التحقيق الذي يجريه الديموقراطيون تمهيدا لعزله، حتى لو كان ذلك بنفض الغبار عن ملفات قديمة تعود للانتخابات السابقة كقضية «البريد الالكتروني» لمنافسته هيلاري كلينتون، أو التهويل مجددا من الخطر المحدق الذي يواجه الولايات المتحدة، في حال نجحوا في عزله.



وقد كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن إدارة ترامب كثفت تحقيقها بشأن استخدام كلينتون لبريدها الإلكتروني الخاص لاستقبال رسائل سرية، ما يعيد إلى الواجهة المسألة المفضلة لديه والتي ساهمت الى حد كبير بفوزه في انتخابات 2016.



كما ذكرت صحيفة القبس الالكتروني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حذر اليوم الإثنين، من حرب أهلية إذا تمكن الديمقراطيون من عزله من منصبه.



وكان ترمب وصف في فيديو نُشر على تويتر مساعي الديمقراطيين لمحاكمته برلمانيا بأنها أكبر عملية احتيال في تاريخ السياسة الأمريكية.



وطالب ترمب الذي يواجه تحقيقات في مجلس النواب، الجمهوريين بالتصدي للديمقراطيين والحيلولة دون تمكينهم من تحقيق أهدافهم.



وفي الشأن نفسه، أوضحت صحيفة الجريدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد مقابلة عميل الاستخبارات المجهول الذي كشف عن مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني.



وقال ترامب في سلسلة تدوينات عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي أمس الأحد "مثل أي أمريكي فإنني أستحق أن ألتقي بمن يتهمني.. لاسيما عندما يقدم محادثة مثالية مع زعيم أجنبي بطريقة غير دقيقة ومزيفة تماما".



وأضاف ترامب "هل كان هذا الشخص يتجسس على رئيس الولايات المتحدة؟ عواقب كبيرة!".



وقال صحيفة الجريدة إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد أنه لن يستقيل من منصبه من أجل أن يسمح لخليفته بطلب تأجيل الخروج من الإتحاد الأوروبي «بريكست» إلى ما بعد الـ31 من اكتوبر المقبل.



واضاف جونسون في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أنه يستبعد موافقة القادة الأوروبيين على تأجيل ثالث لخروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي. واشار إلى أنه يقود بلاده وحزبه الحاكم في أوقات "عصيبة وحساسة" كما انه مصمم على مواصلة اجندته.



وأشارت صحيفة الأنباء إلى إدانة البيت الأبيض قرار قاضية اتحادية يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تطبيق سياسة الترحيل المعجل للأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.



وقال البيت الأبيض في بيان صدر أمس الأول «مرة أخرى، قامت قاضية محكمة جزئية منفردة بتعليق تطبيق القانون الاتحادي على مستوى البلاد ـ مما أدى إلى رفع فئات كاملة من الأجانب غير الشرعيين من المساءلة القانونية»، وفقا لوكالة انباء بلومبيرج الأمريكية.



وأضافت صحيفة الراي أن 19 شخصًا لقوا مصرعهم جراء حريق في مصنع للسلع الاستهلاكيّة في شرق الصين، وفق ما ذكرت السلطات المحلية اليوم.



واندلع الحريق أمس في مقاطعة تشيجيانغ ويجري التحقيق بأسبابه، بحسب ما قال مسؤولون محلّيون.



وفي شأن أخر، قالت الراي إن ثلاثون من قادة العالم بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء المجري فيكتور أوربان يحضرون اليوم إلى باريس تكريما لذكرى الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الذي توفي الخميس.



وأُعلن الإثنين يوم حداد وطني في فرنسا وسيتم لزوم دقيقة صمت في الإدارات والمدارس، فيما يحضر الرئيس إيمانويل ماكرون مراسم تكريم عسكرية وجنازة رسمية تقام في كنيسة سان سولبيس في باريس.