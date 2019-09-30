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تعليم

جامعة الوادي الجديد تبدأ الكشف على طلاب التحويلات والمتخلفين..غدا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:52 ص
صدى البلد
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منصور ابو العلمين
تبدأ جامعة الوادي الجديد، صباح غد الثلاثاء، إجراءات الكشف الطبيعلى طلاب المرحلة الثالثة، وطلاب التحويلات والمتخلفين عن التقديم في المرحلتين الأولي والثانية وطلاب الدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية المقبولين بكليات جامعة الوادي الجديد.

وأكدت مسئولة الإعلام بالجامعة، الدكتورة فاطمة طه، أن أعمال الكشف الطبي تبدأ غًدا وتستمر حتى الخميس الثالث من أكتوبر المقبل.
وأضافت أن الكشف الطبي سيكون بمقر كلية التربية لطلاب مدينة الخارجة وباريس وقراهم وبمقر الجامعة بمدينة موط لطلاب مدينة الداخلة والفرافرة وبلاط وقراهم وذلك، وسيكون الكشف الطبي غدا لطلبة كلية التربية بمقر الكلية بمدينة الخارجة، لطلبة مركزي الخارجة وباريس وقراهما، بينما سيجري الكشف على التوازي في نفس التوقيت، في مقر الجامعة بمدينة موط لطلبة مراكز بلاط والداخلة والفرافرة وقراهم.

وأوضحت أن سيجرى الكشف الطبي يوم الأربعاء المقبل، للطلبة المقبولين بكليات الآداب والزراعة والتربية الرياضية، بمقر كلية التربية والخميس الموافق الثالث من نفس الشهر للطلبة المتخلفين عن مواعيد الكشف الطبي.
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