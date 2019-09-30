%29.9 ارتفاعا بصادرات مواد البناء يوليو وأغسطس 2019 .. الذهب يواصل تربعه على قائمة الأعلى تصديرا بصعود 335% ..والإمارات الأكثر استقبالا لمنتجات مواد البناء بـ 137 مليون دولار

التصديري لمواد البناء:

قرار رئيس الوزراء صرف متأخرات المصدرين ببرنامج رد الاعباء يسهم في مضاعفة صادرات مصر

الترويج لآليات تسوية متأخرات المصدرين مقابل مستحقات الضرائب والجمارك وثمن الاراضي الصناعية

%29.9 ارتفاعا بصادرات مواد البناء خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين لتسجل 867 مليون دولار

الذهب يواصل تربعه علي قائمة الاعلي تصديرا بارتفاع 335% في اغسطس الماضي والرخام الحادي عشر

الامارات الاكثر استقبالا لمنتجات مواد البناء المصرية بقيمة 137 مليون دولار بارتفاع 251%



أشاد أعضاء المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية برئاسة الدكتور وليد جمال الدين، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، وما تم من إجراءات جادة لبدء سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين، حيث سيكون لها أثرا واضحا في زيادة صادرات مواد البناء التي سجلت في أغسطس الماضي نحو 384 مليون دولار مقابل 483 مليون دولار في يوليو الماضي.



وأكدت الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذي للمجلس أن الإجراءات التي بدأت وزارتي التجارة والصناعة والمالية في اتخاذها بالفعل لسداد متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات ستسهم في حل إحدى أهم المشكلات التي عانى منها القطاع التصديري طوال السنوات الثمانية الماضية حتى تراكم لهم مستحقات ببرنامج رد الأعباء بنحو أكثر من عشرين مليار جنيه لجميع القطاعات التصديرية، حيث توقف صرف تلك المستحقات لأكثر من 3 سنوات، مشيرة الى أن المجلس التصديري يقوم من جانبه حاليا بإعلام أعضاء المجلس بآليات التسوية التي اعتمدها رئيس مجلس الوزارء التي تسمح بعمل مقاصة بين مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات وما عليهم من ضرائب أو رسوم جمركية أو من خلال الحصول على الأولوية في تخصيص الأراضي الصناعية، إلى جانب سداد وزارة المالية لـ 10% من هذه المستحقات التي تم التصديق عليها من الجهات المعنية بالدولة بشكل فوريّ.



وحول أداء صادرات قطاع مواد البناء أشارت إلى تعافي صادرات القطاع، حيث سجلت نحو 867 مليون دولار في أول شهرين من العام المالي الحالي 2020/2019، مقابل 667 مليون دولار في شهري يوليو وأغسطس من عام 2018، بارتفاع بنسبة 29.9% تقريبا عن شهري يوليو واغسطس 2018 متوقعة أن يسهم البرنامج الجديد لحفز الصادرات المصرية في استمرار الاتجاه الصاعد لصادرات القطاع لتتجاوز حاجز الـ 6 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي خاصة في ظل الارتفاع الكبير في صادرات القطاع لأكبر عشر أسواق مستقبلة للمنتجات المصرية من مواد البناء.



وأضافت أن هناك نموا كبيرا في حجم صادرات القطاع للإمارات التي سجلت الشهر الماضي نموا بنسبة 251% لتحقق 137 مليون دولار لتحتل المركز الأول بالقائمة، يليها كندا بنسبة نمو 343% لتسجل 39 مليون دولار ثم إيطاليا بقيمة 30 مليونا بتراجع 24%، يليها إسبانيا بنسبة نمو 180% لتسجل 19 مليون دولار ثم في المركز الخامس ليبيا بنسبة نمو 31% لتسجل 18 مليون دولار ثم المانيا بقيمة 12 مليونا بنسبة تراجع 2% ثم الجزائر في المركز السابع بقيمة 11 مليون دولار بنسبة تراجع 43% ثم لبنان وهولندا والسعودية بقيمة 8 ملايين دولار لكل منهم ليحتلوا المراكز من الثامن الى العاشر.



وحول أداء صادرات منتجات قطاع مواد البناء أوضحت "إسماعيل" أن صادرات الحلي والأحجار الكريمة التي يندرج تحتها ذهب السكري لا تزال السلعة الأعلى تصديرا بالقطاع بقيمة 176 مليون دولار في أغسطس الماضي بنسبة ارتفاع 335% والثاني منتجات الألمونيوم بقيمة 40 مليون دولار بتراجع 12% والثالث الحديد والصلب بقيمة 35 مليون دولار بتراجع 55% ثم صادرات الزجاج المسطح ومنتجاته بقيمة 34 مليون دولار بنسبة نمو 18% والخامس منتجات النحاس بقيمة 15 مليون دولار بنسبة ارتفاع 4% وبذات القيمة منتجات المحاجر بنسبة تراجع 12% ثم السابع الجسور والصهاريج والاسلاك والمسامير بقيمة 12 مليون دولار بنسبة انخفاض 10% ثم الأسمنت بقيمة 11.126 مليون دولار بنسبة نمو 5% .



وفي المركز التاسع السيراميك بقيمة 14 مليون دولار بنسبة نمو 47% ثم الادوات الصحية بقيمة 11 مليون دولار بنسبة نمو 15% والحادي عشر الرخام والجرانيت بقيمة 9 ملايين دولار بنسبة تراجع 46%، مشيرة الى أن المجلس التصديري يدرس حاليا أسباب تراجع صادرات 5 قطاعات رئيسية وهي منتجات الالمونيوم والحديد والصلب ومنتجات المحاجر والجسور والأسلاك والمسامير والرخام والجرانيت للعمل على إزالتها واستمرار طفرة صادرات القطاعات الأخرى، حيث تمتلك مصر في قطاع مواد البناء ميزة نسبية تؤهلها أن تصبح مركزا رئيسيا للقطاع في التصنيع والتصدير.