إتفاق عربي على تعزيز دور سيدات الأعمال





اتفقت لجان وجمعيات سيدات الأعمال بالدول العربية على تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة لتعزيز دور المرأة العربية فى خطط التنمية بالدول العربية وتحديدًا على مستوى رائدات الأعمال.



جاء ذلك خلال الإجتماع الذي نظمته غرفة الأسكندرية التجارية بمشاركة كافة لجان سيدات ورائدات الأعمال بالغرف التجارية المصرية و الخليجية في إطار اللقاءات التخصصية والتي تهدف لتعزيز العلاقة بين اللجان بالغرف التجارية وتبادل الخبرات على مستوى رائدات الأعمال.



وشهد اللقاء مشاركة كل من الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب منظمة اليونيدو بمملكة البحرين، والدكتور عماد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف التجارية، ريم صيام رئيس المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسكندرية، والدكتورة أحلام خوندنة رئيس لجنة سيدات الأعمال بغرفة مكة المكرمة ورئيس المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية، ووفد من مجلس سيدات أعمال الإمارات برئاسة فريدة قمبر العوضي، ووفد من مجلس سيدات أعمال البحرين برئاسة أحلام جناحي، والنائبة أنيسة حسون عضو مجلس النواب، فضلًا عن عدد من سيدات الأعمال أعضاء الغرف التجارية المصرية.



وأعلن الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، أنه يجري حاليًا إنشاء مراكز مماثلة تابعة لمنظمة اليونيدو بمختلف الغرف التجارية و الصناعية العربية تحت مظلة الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.



وأشاد "حسين" بغرفة الأسكندرية التجارية برئاسة أحمد الوكيل في دعم تمكين المراة داخل الغرف تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، مؤكدًا على أهمية الدور الذي لعبته ريم صيام مؤسسة المجلس الإقتصادي المصري لسيدات الأعمال بالغرف التجارية المصرية وتحديدًا في تدشين أول مركز تدريبي لرواد الأعمال تابع لمنظمة "اليونيدو" بأول غرفة تجارية مصرية وهي غرفة الأسكندرية.



ومن جانبها، أكدت ريم صيام، رئيس المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الغرف التجارية المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال تمكين المرأة على كافة الأصعدة محليًا ودوليًا.



وكشفت الدكتورة أحلام خوندنة، رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة مكة المكرمة، إنه جاري تنظيم زيارة تجارية لوفد من المجالس الإقتصادية بالغرف التجارية المصرية خلال شهر أكتوبر لإستعراض فرص التبادل التجاري المتاحة ليكون بصدد تفعيلا لبروتوكول التعاون المُبرم بين سيدات الأعمال في غرفة مكة وغرفة الإسكندرية التجارية.



وأشادت فريدة قمبر، رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، بالدور الذي يلعبه المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال برئاسة ريم صيام لتعزيز تبادل الخبرات الرائدة وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة في توسيع مشاركة المرأة عربيًا في عملية التنمية الاقتصادية.



