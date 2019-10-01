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منوعات

سامسونج تضيف ميزة سرية في هاتف Galaxy S11

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:39 ص
هاتف سامسونج
هاتف سامسونج
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آية جمعة
من الواضع أن سباق الهواتف الذكية لن ينتهي على الإطلاق حيث كشف الموقع الهولندي Let'sGoDigital عن براءة اختراع قدمتها شركة سامسومج Samsung مؤخرًا عن هاتف ذكي مزود بمنظار طيفي، وهو جهاز استشعار سحري يقوم بفرز وقياس كتل المواد الـكيميائية لتحديد عما تحتويه هذه المادة وقياس كميتها المحددة.

ووفقًا لمجلة "تي 3" البريطانية، من المحتمل أن يأتي هاتف (سامسونج جالاكسي إس 11) Samsung Galaxy S11 محتويًا على هذا الجهاز الذي سيضيف للهاتف الذكي ميزة رائعة.

وأوضحت المجلة أن هذه الميزة ستتيح لك قياس كل شيء بدءًا من عما كنت تعاني من جفاف أم لا إلى مقدار السكر في فطيرة التفاح على سبيل المثال، الأمر الذي سيساعدك على العيش بأسلوب حياة صحي أسهل من أي وقت مضى.

ومن المتوقع أن تعلن سامسونج Samsung عن (سامسونج جالاكسي إس 11) Samsung Galaxy S11 في فبراير 2020 قبل MWC 2020.
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