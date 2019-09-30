الفيوم يلاقي نجوم المستقبل وأبو كساه وديا استعدادا لدوري القسم الثاني

قرر الجهاز الفنى لفريق الفيوم، بقيادة محمد محسن أبو جريشة، خوض لقاءين وديين أمام نجوم المستقبل ومركز شباب أبو كساه، ضمن وديات الفريق، استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.



صرح خالد محمود ادارى الفريق في تصريحات لـ"صدى البلد" بأن الفريق سيخوض لقاءين وديين أمام مركز شباب ابوكساه علي ملعب الأسيوطي، وسيلاقي نجوم المستقبل بالقاهرة، استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثانى.



وقد اضطر الجهاز الفنى للفيوم بقيادة محمد محسن ابوجريشة المدير الفنى الجديد للفريق نقل تدريبات الفريق الأول إلى ملعب الأسيوي سبورت بمنتج الأسيوطي، نظرا لأعمال الصيانة باستاد الفيوم الرياضي، وإغلاق الأنشطة الرياضية على ملعب الاستاد.