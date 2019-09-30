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رياضة

استعدادا لـ دورى القسم الثاني .. ديروط يواجه ملوي وسمالوط وديا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:13 م
فريق ديروط
فريق ديروط
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رباب الهوارى
قرر الجهاز الفنى لفريق ديروط بقيادة محمد يوسف،خوض مباراتين أمام ملوى وسمالوط ، ضمن وديات الفريق استعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد لموسم 2019/2020 .

وصرح محمد يوسف المدير الفنى للفريق لـ"صدى البلد" بأنه قرر خوض الفريق لقاءين وديين أمام سمالوط غدا ،ثم اللقاء الثانى أمام ملوى ، استعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثانى .

ويسعى الجهاز الفني لفريق ديروط بقيادة محمد يوسف لتجهيز اللاعبين والوقوف على مستوى اللاعبين ومنح اللاعبين فرصة للانسجام خلال المباريات الودية خاصة بعد تنفيذ برنامج تدريبي مكثف على ملعب النادي في الفترة الماضية لرفع معدل اللياقة البدنية والاستقرار على التشكيل الأساسي للفريق.

وقد أسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،والتى أجريت منذ قليل داخل مقر الإتحاد المصرى لكرة القدم عن خوض الفريق الأول بنادي ديروط الرياضي، أولي مبارياته أمام فريق ت.بني سويف خارج ملعبه.
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