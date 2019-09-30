بعد مقتله فى ظروف غامضة.. معلومات عن الفنان الجزائرى محمد الخامس زغدي وآخر صورة له

فجع الموت عائلة المطرب الجزائري محمد الخامس زغدي، بعد عثور والده عليه مقتولا فجر اليوم الاثنين في ظروف غامضة بـ حي الرمال عاصمة ولاية وادي سوف.



وما لا يعرفه الكثيرون عن محمد الخامس زغدي انه يبلغ من العمر 26 عامًا، وشارك برنامج Arab idol 2014.



شارك محمد الخامس زغدي في برنامج فنان العرب 2015، وحصل على اشادة كبيرة من لجنة التحكيم على رأسهم محمد عبده الذي وصفه بمشروع فنان جاهز للانتقال لعالم النجومية.



وقبل ساعات من وفاته نشر محمد الخامس زغدي بإنستجرام فيديو يدعم فيه مواطنته عايدة اولمو للتأهل في برنامج ذا فويس.

