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رياضة

فحص طبي لـ عمار حمدي في الأهلي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:02 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابوعلم
يخضع عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق، الذي يقام في الخامسة عصر اليوم على ملعب التتش، للاطمئنان على حالته والتعرف على فرص مشاركته في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها. 

واشتكى عمار من آلام في الظهر، ونزلة برد، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي، وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا في حالته وبات أقرب إلى المشاركة في المران الجماعي. 

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء الأربعاء المقبل في ثاني جولات الفريق ببطولة الدوري العام. 

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي، في أول مباريات الفريق بالدوري.
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